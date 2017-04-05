Технические и электроэнергетические специальности. В Кировске состоялась ярмарка вакансий

Любовь Дубова.

Крупным предприятиям области необходимы рабочие руки. Ярмарка вакансий состоялась в Кировске. Актуальные предложения - от работодателей, возможности - от выпускников местного филиала государственного Арктического университета. Акцент на технические и электро-энергетические специальности. Мероприятие в формате делового общения. Студенты презентуют себя и вуз, производственники - рассказывают о специфике работы и вакантных рабочих местах.

Ведущий специалист отдела найма и развития горнодобывающей компании Анастасия Лукицева: "Мы очень плотно сотрудничаем с кировским филиалом Мурманского арктического университета. Тем более, что именно это учреждение является основным, так сказать, поставщиком кадров молодых, талантливых, интересных для нашего предприятия".

Градообразующие предприятия заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров. В приоритете - работа с молодежью еще на этапе обучения. Вопросы взаимовыгодного сотрудничества обсудили за круглым столом.

Участник ярмарки Егор Отроков: "Мероприятие данного масштаба помогает нам напрямую пообщаться работодателем, узнать где востребованы наши специальности. То есть - куда мы можем устроиться в дальнейшем, в перспективе".





