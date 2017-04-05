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05.04.2017 11:25

В Мурманске у мемориала Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны состоялась акция, посвященная памяти жертв террористического акта в Санкт-Петербурге

Артем Дашевский.

С минуты молчания начался траурный митинг в память о жертвах теракта в Санкт - Петербурге. На аллее городов - героев у памятника Защитникам советского Заполярья собрались десятки неравнодушных к чужой беде. Страна вновь сплотилась. Без помпы, без долгих официальных речей. Каждый пришел сюда почтить память погибших. 14 человек стали жертвами "черной чумы" 21 века.
Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Такие события, они выбивают из колеи. Сегодня хочется еще раз сказать - мы вместе с Питером. Мы скорбим. Мы извлекаем уроки и делаем выводы. И после таких событий мы будем сильнее. Мы - это все общество. В том числе и Мурманск".
Десятки алых гвоздик легли к именной плите города-героя Ленинграда. Города, который за непродолжительное время принимает на себя уже второй удар террористов. В городе на Неве объявлен трехдневный траур. Всё это время мурманчане будут нести сюда цветы, свечи и записки со словами соболезнований.
Блиц: "Хочется чтобы люди держались и помогали. Мы сюда пришли с целью почтить память и хочется чтобы была помощь тем, кто пострадал. - Хочется посочувствовать погибшим в Питере. Очень ужасная вещь там произошла. Хочется вспомнить тех, кто погиб. - Чтобы в каждом было больше человечности. Чтобы приходили на такие мероприятия не потому, что кто-то заставил, чтобы сердце звало и по своему желанию и, чтобы такого не происходило. Потому, что это бесчеловечно".
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