Усовершенствовать оружие "кустарным способом". Житель Оленегорска переделал сигнальный пистолет под боевой

Елена Ястребова.

Житель Оленегорска переделал сигнальный пистолет под боевой. Сотрудникам уголовного розыска мужчина рассказал, что после поломки, он решил усовершенствовать оружие. А как это сделать, нашел в сети Интернет. "Самоделку" изъяли и отправили на экспертизу. Как выяснилось, он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас житель Оленегорска находится под подпиской о невыезде.

Максимальная санкция — лишение свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.





