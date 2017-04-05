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05.04.2017 12:40

Ансамбль «Сполохи» Дворца культуры и народного творчества имени Кирова – лауреат I степени международного конкурса-фестиваля «Восточная сказка»

В Казани завершился международный конкурс-фестиваль музыкально-хореографического творчества «Восточная сказка». 

Более 30 танцевальных коллективов со всей России представили свое мастерство в номинациях «Танцевальное творчество», «Вокальное творчество», «Инструментальное творчество», «Цирковое искусство», «Изобразительное творчество», «Конкурс молодых композиторов и бардов», «Театральное творчество», «Конкурс костюма», «Дебют» и «Выставка прикладного искусства». 

Мурманскую область в этом году представил заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Мурманский коллектив был удостоен диплома лауреата I степени в номинации «Народный танец» в возрастной категории «11-12 лет» за танцы «За околицей» и «Развеселый перепляс».

Конкурс-фестиваль «Восточная сказка» призван сохранить и развить традиции многонациональной культуры Российской Федерации и зарубежных стран, выявить и всесторонне поддержать наиболее талантливых и перспективных детей и молодежь в области искусств, а также привлечь к творчеству воспитанников детских домов, детей с ограниченными физическими возможностями, обменяться опытом между коллективами, руководителями и педагогами.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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