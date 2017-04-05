Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура проведет «горячую линию» на тему: «Ответственность за осуществление незаконной охоты и браконьерство»

Мурманской межрайоннной природоохранной прокуратурой в рамках плановой проверки 7 апреля 2017 года с 11:00 до 13:00 часов будет проводиться «горячая линия» на тему: «Ответственность за осуществление незаконной охоты и браконьерство».

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства в указанной сфере Вы можете заместителю природоохранного прокурора Гамаюнову Алексею Викторовичу по телефону 45-70-73, а также помощнику природоохранного прокурора Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03.

Прокуратура Мурманской области