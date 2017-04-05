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05.04.2017 12:10

В Мурманске арест машины напомнил должнику о долге

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра в пользу физического лица задолженности в размере более 70 тысяч рублей. 

В рамках исполнительного производства судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по адресу проживания должника для проверки его имущественного положения, но двери никто не открывал. Кроме того, согласно ответа из ГИБДД УВД МО стало известно, что у должника есть автотранспортное средство "Митсубиси Лансер", принадлежащее ему на праве собственности. 
При очередном выходе по адресу должника, на придомовой территории соседнего дома, судебным приставом был обнаружен этот автомобиль. Автомобиль был арестован, о чем составлен акт описи и ареста, акт изъятия и на эвакуаторе автотранспортное средство доставили в специализированную организацию на хранение. 
На следующий день к приставу прибежал должник и пояснил, что «не ожидал такого сюрприза, всё было собрался оплатить, но не мог доехать до судебного пристава». Он уплатил всю сумму долга в полном объеме, а также расходы по совершению исполнительных действий, после чего автотранспортное средство было ему возвращено. 
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.


Пресс-служба УФССП России по Мурманской области 
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