Присвоение Кировску статуса ТОСЭР – это серьёзный вызов и возможность вывести город на совершенно новый уровень развития – губернатор Марина Ковтун

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с главой администрации города Кировска с подведомственной территорией Сергеем Свининым. Основными темами встречи стали работа с потенциальными резидентами ТОСЭР и мероприятия по обеспечению безопасности жителей города.

«Вы приняли город в судьбоносное время. Присвоение Кировску статуса ТОСЭР – это очень серьёзный вызов как для территории, так и для правительства Мурманской области, так как эта работа будет вестись совместно муниципалитетом и руководством субъекта. Задача не простая, но она должна вывести Кировск на совершенно новый уровень. Параметры, определённые ТОСЭР, льготы, которые предоставляются резидентам, дают большие возможности привлечь на территорию хороший пул инвесторов. Старт дан, вы приняли этот вызов, и я уверена, что при поддержке правительства Мурманской области, моей личной и поддержке градообразующего предприятия, мы с вами многого добьёмся», – подчеркнула Марина Ковтун.

Сергей Свинин сообщил, что статус ТОСЭР Кировска вызывает интерес многих инвесторов. Говоря о конкретных проектах, реализуемых сегодня, глава кировской администрации выделил несколько основных. Так, уже на стадии строительства находится проект по созданию в Коашве пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа «Сибирит» ООО «Карелвзрывпром». Инвестор претендует на статус резидента ТОСЭР. Речь идёт об объёме инвестиций в 90 млн рублей на 2017-2018 годы и создании до 35 рабочих мест. Ещё один потенциальный резидент ТОСЭР – ООО «КАМСС Северо-Запад» – планирует создать Кировский механический завод, который будет обслуживать двигатели техники предприятий Мурманской области и Северо-Запада России. Старт проекта намечен на этот год.

Также Сергей Свинин доложил губернатору Марине Ковтун о запланированных администрацией мероприятиях в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в частности лавинной опасности.

«Занимаемся созданием муниципальной лавинной службы. Планируется привлечь финансирование порядка 11 млн рублей, более шести млн из них будут направлены на приобретение техники и оборудования. Также планируются мероприятия по установке дополнительных камер наблюдения в рамках проекта «Безопасный город», – рассказал Сергей Свинин.