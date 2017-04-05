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05.04.2017 11:15

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела рабочую встречу с главой администрации города Кировска с подведомственной территорией Сергеем Свининым

Алексей Котович.

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с главой администрации города Кировска с подведомственной территорией Сергеем Свининым. Основные темы - мероприятия по обеспечению безопасности жителей города и работа с потенциальными резидентами Территории опережающего социально-экономического развития. Этот статус открывает перед муниципалитетом новые широкие возможности.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Работа будет вестись совместно муниципалитетом и руководством субъекта. Задача не простая, но она должна вывести Кировск на совершенно новый уровень. Параметры, определённые ТОСЭР, льготы, которые предоставляются резидентам, дают большие возможности привлечь на территорию хороший пул инвесторов".
На стадии строительства находится проект по созданию в Коашве пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ. Речь идёт об объёме инвестиций в 90 млн рублей на ближайшие два года и создании до 35 рабочих мест. Ещё один потенциальный резидент ТОСЭР планирует создать Кировский механический завод, который будет обслуживать двигатели техники предприятий Мурманской области и Северо-Запада России. Также Сергей Свинин доложил губернатору Марине Ковтун о запланированных мероприятиях в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в частности лавинной опасности.
Глава администрации г. Кировска с подведомственной территорией Сергей Свинин: "Будем дополнительно устанавливать видеокамеры и новые сервера по хранению видео и совместно с коллегами из области планируем. Полностью закрыть Кировск, с точки зрения систем оповещения. Что в связи с многочисленными спусками лавин достаточно актуальный вопрос".
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