Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на открытие выставки «Дорогами легендарного «Красина»

7 апреля в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 2 этаж, коридор) состоится открытие фотовыставки «Дорогами легендарного «Красина». Природное и культурное наследие архипелага Земля Франца-Иосифа».

Фотовыставка посвящена Году экологии в России и приурочена к двум юбилейным датам: 100-летию создания заповедной системы России и 100-летию ледокола «Красин». Тематика выставки – современное состояние природных комплексов Земли Франца-Иосифа, особо охраняемой природной территории в составе национального парка Русская Арктика.

На фотографиях Владимира Мельника представлена природа Арктики и островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Фотографии сделаны в рамках экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктики» на яхте «Альтер Эго» в 2016 году.

Автор фотографий увлекся походами и путешествиями еще в детстве. С тех пор работал и бывал в экспедициях в более чем в 70-ти странах мира. С 2010 года ежегодно участвует в экспедициях на Землю Франца-Иосифа. Фотографией занимается 15 лет. Владимир Мельник - многократный лауреат и победитель престижных международных фото- и киноконкурсов. В своих работах он стремится показать «реальный мир во всех его проявлениях, в пейзаже – красоту, которую обычно не замечают».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области