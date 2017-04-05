"Любите свою профессию, море и науку". В Мурманске открылась выставка изданий к 155-летию со дня рождения Н.М. Книповича

Елена Ястребова.

Мурманская областная научная библиотека приглашает северян на выставку "Любите свою профессию, море и науку". На мероприятии северяне смогут поближе познакомиться с биографией Николая Книповича, полистать книги с его работами. Его имя известно во многих уголках мира. Благодаря исследованиям ученого в Баренцевом море, существует обширный траловый лов. В 1935 году Полярному научно-исследовательскому институту морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) присвоили имя академика Н. М. Книповича.



Выставка работает в отделе краеведения до 4 мая.