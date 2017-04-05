В Мурманске состоится торжественное открытие Ресурсного центра творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями Государственного Русского музея

7 апреля в 14.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.3, 2 этаж) состоится торжественное открытие Ресурсного центра творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями Государственного Русского музея.

Открытие Ресурсного центра – это качественно новый уровень долгосрочного сотрудничества Государственного Русского музея с Мурманским областным художественным музеем. Проект разработан Российским Центром музейной педагогики и детского творчества (г. Санкт-Петербург) под руководством доктора педагогических наук, профессора Бориса Андреевича Столярова. В Ресурсном центре планируется реализация разнообразных образовательных и просветительских программ с участием различных категорий граждан, проживающих на территории Мурманской области.

В торжественном открытии Ресурсного центра творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями Государственного Русского музея примут участие: заместитель Губернатора Мурманской области Инна Погребняк, заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая, заведующий отделом «Российского центра музейной педагогики и детского творчества» Русского музея, доктор педагогических наук, профессор Борис Столяров, доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства факультета изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат педагогических наук Анна Векслер, заведующая сектором музейно-образовательных технологий отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея Елена Старостенко, а также руководители областных учреждений культуры и образования, учителя и педагоги образовательных учреждений Мурманской области, представители творческих профессий.

Ведущий церемонии открытия – Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея.

Официальная часть мероприятия состоится в большом выставочном зале, где представлена экспозиция из собрания музея «Отечественное изобразительное искусство XVIII-XX веков».

Почётные гости познакомятся с музейными проектами, которые будут реализовываться в Ресурсном центре. В ходе презентации проекта «Язык искусства по Брайлю» директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова проведёт экскурсию по постоянной экспозиции «Скульптура 20-21 века». Анна Ромашова, заведующая отделом «Культурно-выставочный центр Русского музея», представит специальный курс по скульптуре Школы юного музейщика, участники которого – воспитанники с ограниченными возможностями по зрению коррекционной школы-интерната № 3 г. Мурманска. В лекционном зале будет представлен проект музея для людей с ограниченными возможностями по зрению «Музыка в темноте».

В рамках мероприятия состоится онлайн-подключение к Информационно-образовательному центру «Русский музей: виртуальный филиал», демонстрация оборудования и технических возможностей Ресурсного центра. Анна Векслер проведёт мастер-класс «Портрет весны» с учащимися 1 класса мурманской средней общеобразовательной школы №49, итогом которого станет импровизированная выставка детских творческих работ.

Гости также познакомятся с выставками из собрания областного художественного музея «Реставрация – искусство и профессия» и «Ученики Академии художеств» - проектами II курса Школы юного музейщика, авторской образовательной программы для старшеклассников, разработанной коллективом областного художественного музея.

Завершится церемония открытия Ресурсного центра концертом классической музыки в исполнении студентов Мурманского колледжа искусств.

В 13.00 состоится брифинг для представителей СМИ, в котором примут участие:

- Борис Столяров, заведующий отделом «Российского центра музейной педагогики и детского творчества» Русского музея, доктор педагогических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, член Союза художников России;

- Анна Векслер, доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства факультета изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук, член Союза художников России;

- Елена Старостенко, заведующая сектором музейно-образовательных технологий отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Государственного Русского музея;

- Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея;

- Анна Ромашова, заведующая отделом культурно-выставочного центра Русского музея.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области