"Живая классика". Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов

Татьяна Нестерова.

"Живая классика". В международный день детской книги в Мурманском центре допобразования "Лапландия" собрались участники регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов. 55 победителей муниципальных туров. На творческом состязании ребята представили фрагменты прозаических произведений русских и зарубежных писателей-классиков. Трое победителей награждены путевками в Международный детский центр "Артек", где будут представлять Мурманскую область на отборочном туре всероссийского конкурса.

Региональный куратор Конкурса юных чтецов Наталья Шилова: "Без книги, без прикосновения к обложке - практически жизнь не должна существовать. И мы поддерживаем, приветствуем всегда участие ребят на нашем конкурсе. В этом году увеличилось количество детей, в прошлом году их было 52, в этом 55. Это хороший показатель, и говорит о том, что дети больше интересуются книгой, чем Интернетом".







