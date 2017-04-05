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05.04.2017 08:35

"Живая классика". Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов

Татьяна Нестерова.

"Живая классика". В международный день детской книги в Мурманском центре допобразования "Лапландия" собрались участники  регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов. 55 победителей муниципальных туров. На творческом состязании ребята представили фрагменты прозаических произведений русских и зарубежных писателей-классиков. Трое победителей награждены путевками в Международный детский центр "Артек", где будут представлять Мурманскую область на отборочном туре всероссийского конкурса.
Региональный куратор Конкурса юных чтецов Наталья Шилова: "Без книги, без прикосновения к обложке - практически жизнь не должна существовать. И мы поддерживаем, приветствуем всегда участие ребят на нашем конкурсе. В этом году увеличилось количество детей, в прошлом году их было 52, в этом 55. Это хороший показатель, и говорит о том, что дети больше интересуются книгой, чем Интернетом".
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