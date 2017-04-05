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05.04.2017 08:50

Саамская писательница Екатерина Коркина встретилась с читателями областной научной библиотеки

Кирилл Коган.

Студенты Мурманского колледжа информационных технологий и  читатели областной научной библиотеки встретились с саамской писательницей Екатериной Коркиной. Екатерина Николаевна преподавала саамский язык в сельской школе-интернате. Даже на пенсии педагог продолжает изучать местный фольклор, разыскивает носителей исчезающего Кильдинского диалекта саамского языка.  Екатерина Коркина - автор сборников стихов для детей, переведенных на русский, норвежский, шведский, и финский языки. Еще одно увлечение поэтессы - песни.
Cаамский писатель, поэт, педагог Екатерина Коркина: "Я не придумываю, они сами просто приходят ко мне, когда читаю стих, если он хороший и мелодичный, есть ведь стихи мелодичные, а есть просто такие стихи на которые не положить музыку, только если шумовая и громовая, а я человек лирический, так что пользуюсь лирикой".
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