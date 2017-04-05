Крупным предприятиям области необходимы рабочие руки. Ярмарка вакансий прошла в Кировске

Любовь Дубова.

Актуальные предложения - от работодателей, возможности - от выпускников филиала Государственного Арктического университета. Мероприятие в формате делового общения. Студенты презентуют себя и вуз, производственники - рассказывают о вакантных рабочих местах и условиях. В приоритете - работа с молодежью еще на этапе обучения. Вопросы сотрудничества обсудили за круглым столом.

Участник ярмарки Егор Отроков: "Мероприятие данного масштаба помогает нам напрямую пообщаться работодателем, узнать, где востребованы наша специальность".







