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05.04.2017 08:57

Крупным предприятиям области необходимы рабочие руки. Ярмарка вакансий прошла в Кировске

Любовь Дубова.

Актуальные предложения - от работодателей, возможности - от выпускников филиала Государственного Арктического университета. Мероприятие в формате делового общения. Студенты презентуют себя и вуз, производственники - рассказывают о вакантных рабочих местах и условиях. В приоритете - работа с молодежью еще на этапе обучения. Вопросы сотрудничества обсудили за круглым столом.
Участник ярмарки Егор Отроков: "Мероприятие данного масштаба помогает нам напрямую пообщаться работодателем, узнать, где востребованы наша специальность".



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