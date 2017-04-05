Поселок Зеленоборский празднует свой 65-летний юбилей. Местная команда КВН поздравила жителей поселка с праздником

Кирилл Коган.

КВН-добрался до Зеленоборского. В эти дни поселок празднует свой 65-летний юбилей. Один из самых оригинальных подарков жители получили от местной команды Клуба веселых и находчивых, которая сыграла с гостями из Кандалакши. Почетным гостем праздника стал Герман Иванов -депутат Мурманской областной Думы, капитан "Сборной Мурманска". Именитый КВНщик пообещал поддержать местные таланты. Возможно, что уже в ближайшее время они отправятся в областной центр для участия в играх региональной лиги КВН.

Депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов: "Я приехал не один сегодня, с редактором мурманской региональной лиги Александром Нестеренко, членом нашей команды сборной, мы занимаемся развитием КВН в нашем регионе. Я специально его позвал, потому что пока команды отсюда до нас не доезжали, до Мурманска, где происходит все КВН-движение".







