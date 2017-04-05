"Театральные веснушки-2017". Юные победители и призеры муниципальных конкурсов приняли участие в областном фестивале

Татьяна Нестерова.

200 юных северян в возрасте от 7 до 18 лет , победители и призеры муниципальных конкурсов приняли участие в областном фестивале "Театральные веснушки-2017". Жюри - актеры Мурманского областного драматического театра, театра Северного флота, театра кукол оценили работы школьников, выбрали победителей и провели для руководителей театральных коллективов "Круглый стол".

Заведующая отделом сценического творчества Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Роза Метан: "Изюминка этого фестиваля заключается в том, что он проходит в Год экологии. Многие коллективы обращаются к этой очень важной теме. И сегодня вы как раз застали спектакль на эту тему".







