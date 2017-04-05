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05.04.2017 10:15

Конкурсы, шуточные викторины и музыкальные номера. В столице Заполярья пройдет тематический вечер "Желаем Вам"

Елена Ястребова.

В Мурманске пройдет тематический вечер "Желаем Вам". Северяне, отметившие свой день рождение в январе, феврале и марте, смогут принять поздравления еще раз. Участники вечера сделают все, чтобы этот вечер запомнился надолго. Для гостей будут организованы конкурсы, шуточные викторины и музыкальные номера.
Организатор мероприятия - Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией общества слепых города Мурманска.
Начало сегодня в 13:00 (Первичная организация Всероссийского общества слепых).
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