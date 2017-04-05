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05.04.2017 09:45

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 апреля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 апреля.


ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
13.00 – 14.00 ул. Крупской, 22

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 21.00 ул. Шмидта, 47


ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Гагарина, 9 (корп. 2)
ул. Самойловой, 18

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 11.00 ул. Николаева, 7

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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