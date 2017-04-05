В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 апреля.



ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

13.00 – 14.00 ул. Крупской, 22

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 21.00 ул. Шмидта, 47



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Гагарина, 9 (корп. 2)

ул. Самойловой, 18

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 ул. Николаева, 7

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска