Мурманчанин угрожал убить своего соседа

Елена Ястребова.

Разговор на повышенных тонах. В Мурманске задержали местного жителя областного центра, угрожавшего убить своего соседа. Пожилой человек, испугавшись за свою жизнь, обратился с заявлением в отдел полиции. По словам соседей, конфликт между мужчинами длится давно, и они неоднократно слышали угрозы в адрес пенсионера. Злоумышленника задержали. Как выяснилось, северянин уже имеет "темное прошлое". Против него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.