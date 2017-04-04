В Мурманске у памятника Защитникам Советского Заполярья прошел траурный митинг в память о жертвах теракта в Санкт - Петербурге

Артем Дашевский.

С минуты молчания начался сегодня траурный митинг в память о жертвах теракта в Санкт - Петербурге. На аллее городов - героев у памятника Защитникам Советского Заполярья собрались десятки неравнодушных к чужой беде. Страна вновь сплотилась. Без помпы. Без долгих официальных речей. Каждый пришел сюда почтить память погибших. 14 человек стали жертвами черной чумы 21 века. Место для них мурманчане нашли в своих сердцах.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Такие события, они выбивают из колеи. Сегодня хочется еще раз сказать - мы вместе с Питером. Мы скорбим. Мы извлекаем уроки и делаем выводы. И после таких событий мы будем сильнее. Мы - это все общество. В том числе и Мурманск".

Десятки алых гвоздик легли к именной плите города - героя Ленинграда. Города, который за непродолжительное время принимает на себя уже второй удар террористов. В Северной столице объявлен трехдневный траур. Всё это время мурманчане будут нести сюда цветы, свечи и записки со словами соболезнований.





