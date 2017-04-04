Работы в рекордном темпе. В Мурманске завершается возведение каркасов корпусов заполярного филиала легендарной "Нахимовки"

Алексей Елкин.

В Мурманске завершается возведение каркасов корпусов заполярного филиала Нахимовского военно-морского училища. Уже видно, - какими будут их фасады.

Съемка будущих корпусов с высоты птичьего полета. Этим кадрам - 5 дней. Сами строители говорят, что за это время здесь уже многое принципиально изменилось. Рекордный темп работ. Сроки их выполнения - сжаты. Сомнений - нет, в том, что занятия в Мурманском филиале Нахимовского училища начнутся - 1 сентября.

Заместитель начальника строительного управления №4 АО "Главное управление обустройства войск" Сергей Кочубей: "К концу июня месяца будут полностью закончены фасады зданий. То есть, можно будет увидеть во всей красе, как эти здания будут выглядеть".

Главный инженер проекта Владимир Труханов: "Именно в Мурманском регионе, за полярным кругом. Я думал, здесь будет все сложнее. Но здесь, оказывается, все идут навстречу. Помогают. И, в принципе, никаких проблем строители не испытывают".

Филиал в Мурманске возводится по распоряжению президента и приказанию Министра обороны. Он станет третьим в стране подразделением легендарной "Нахимовки" в Петербурге. Уже есть - в Севастополе и Владивостоке.

Сейчас уже, можно сказать, достраивается учебно-административный корпус. Сердце будущего филиала. В последствии, через столовую его соединят наземными и воздушными переходами со всеми остальными зданиями. И нахимовцы смогут передвигаться по всей территории не выходя на улицу.

Работы - в строгом соответствии с проектом. Контроль - многоступенчатый, включая технадзор заказчика. Жесткие требования к качеству материалов. Привозят их из средней полосы. Все, что касается сетей - решается в плотном взаимодействии с региональными структурами. Так, учтена замена магистрального водопровода.

Коммерческий директор подрядной строительной компании Дмитрий Хавронин: "Конечно, положительный момент для города. То есть, мы заменим там порядка 620 метров магистрального водопровода, ну, и срок службы, соответственно, у него увеличится значительно".

Бригады трудятся в 3 смены. Без праздников и выходных. Помимо прочей техники задействованы сразу 4 башенных крана.

Производитель работ подрядной строительной компании Владимир Тарасов: "Это было необычно, что такие погодные условия. Накладывают свой отпечаток на производство работ. Прогревы бетона. Укрывать бетон после прогрева обязательно надо. А город - красивый город. Сопки".

На стройплощадке Анатолий Николаевич - в числе немногих мурманчан, работающих на объекте. Без малого 40 лет отходил в море и теперь трудится на берегу по электротехнической части.

Старший электротехник бригады подрядной строительной организации Анатолий Дикий: "Без подогрева бетон не встанет. Завал будет. Тут ответственность большая. Надо за хозяйством всем следить. Плюс - бытовой городок. У нас там люди живут".

Осенью в новых корпусах поселятся и будут заниматься первые 240 нахимовцев. Набор желающих уже объявлен на сайте училища. В Мурманске оно будет отличаться внешним видом. Фасады - из сэндвич-панелей. Специально сертифицированных для использования в Заполярье.