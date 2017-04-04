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04.04.2017 19:00

Совершенствование антитеррористической защищенности. На атомоходе "Ленин" в Мурманске - научно-практическая конференция

Артем Дашевский.

С минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт - Петербурге сегодня началась региональная научно - практическая конференция на борту атомохода Ленин. Мероприятие планировали заранее, но его тема, как не печально, перекликается с настоящими событиями. Совершенствование антитеррористической защищенности. Речь о гражданских и военных объектах атомной энергетики. Место проведение конференции выбрано не случайно. Обеспечение защиты от террористов атомных ледоколов при их стоянке в порту и на трассах СМП - приоритетная задача оперативных штабов.
Руководитель аппарата оперативного штаба в Мурманской области Александр Метельков: "Как мы видим тактика террористов постоянно меняется. Меняются способы и средства совершения террористических актов. Они становятся всё более бесчеловечные и всё более изощренные. Поэтому необходимо постоянно учитывать изменения в тактике действий террористов и принимать адекватные меры".



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