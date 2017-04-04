Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Мурманской области готова к прохождению весеннего половодья

Артем Дашевский.

Мурманская область к прохождению весеннего половодья готова. Такой вывод сегодня сделала глава региона Марина Ковтун на совещании по вопросу готовности регионов Северо-Запада к паводкоопасному периоду. Его в режиме видеоконференции провел полномочный представитель президента Николай Цуканов. Для предупреждения разлива рек и озер в Заполярье задействованы 53 гидропоста. Активно используются данные дистанционного зондирования Земли и профильные информационные ресурсы. "Большая вода" в третьей декаде апреля.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Важно отметить, что на территории Мурманской области социально-значимые объекты, участки автомобильных и железных дорог, мосты, потенциально опасные объекты, скотомогильники, места хранения твердых бытовых, и промышленных отходов в зоны возможного подтопления не попадают. Ситуация в регионе по паводку достаточно стабильная и прогнозируемая".

Зона особого внимания - село Варзуга. Исходя из многолетних наблюдений, там возможно подтопление части жилых домов. Для предупреждения этого на одноименной реке запланированы противопаводковые мероприятия. Предусмотрена возможность эвакуации жителей. Ради сохранения семужьего стада взрывные работы на реке будут проводиться только в случае крайней необходимости, отметила глава региона.





