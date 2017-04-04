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04.04.2017 18:35

Накануне новоселья. Ключи от квартир двадцати мурманским семьям на торжественной церемонии вручил глава города

Наталия Бурдина.

В недавно построенный мурманский жилой комплекс на Декабристов - Генералова могут въезжать первые новоселы. Ключи от квартир 20 семьям на торжественной церемонии сегодня вручил глава города.
Радостные улыбки, слезы в глазах, но только от счастья. Мурманчане ждали этого дня давно. В новые две квартиры большая семья Безуглых переедет из двухэтажки на Фрунзе - еще довоенной постройки.
Сергей Безуглый: "Проблем много было, там сыпется, там дырки, там крысы, там еще что-то. Все это было тяжело, там вода замерзала, там фановая система замерзала, было всего много Но оставались же жить все равно, мы же осознавали, что надо жить по-любому".
Эти ключи - к новой жизни. В комфортных условиях, без жилищных хлопот. Любовь Дмитриева с сыном прожила в деревяшке на Заречной больше 20 лет. Воды, как и туалета, в доме не было. От новой квартиры - в восторге. Светло, уютно, тепло.
Любовь Дмитриева: "Отличная квартира! Это вообще, я вышла оттуда, как говорится - не радость, а счастье какое-то. Честное слово. Кафель в ванной, полы такие красивые, окна, ну, вообще, красавица".
Здания построены с использованием современных энергосберегающих технологий, что позволяет уменьшить расходы на тепловые ресурсы, а, значит, снизить размер квартплаты.
Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ Максим Сахневич: "Мы будем отслеживать ситуацию по жилью, когда люди уже начнут там жить. И мы уже отработали алгоритм с городской властью. И, когда возникают какие-то вопросы у людей, мы обращаемся к городским властям, городские власти исправляют те незначительные недочеты, которые, бывает, возникают".
Мурманск - один из немногих городов, досрочно выполнивших федеральную программу по переселению граждан из аварийного жилья, согласно которой в новостройки переезжают жители домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Работа будет продолжена в рамках муниципальной программы.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "В бюджете этого года предусмотрено 260 миллионов рублей на строительство социального жилья. Работы по строительству ведутся. Всего за последние годы построено 17 социальных домов в городе Мурманске, уже под снос 57 домов ушло, расселено 100 "деревяшек".
Эти 20 семей - первые новоселы четырех социальных домов на Декабристов и Генералова. В малоэтажках - 108 квартир и уже в ближайшее время все их обладатели получат заветные ключи.


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