Состоялось заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб Мурманской области

Андрей Зайцев.

Кто, где, когда и сколько сёмги и горбуши сможет поймать в новом сезоне на Кольском полуострове. Эти вопросы сегодня обсуждали члены областной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Больших изменений не будет. Те же 95 тонн сёмги и 330 лосося для промышленного, спортивного и любительского рыболовства на весь регион. От прошлого года время открытия сезона будет отличаться лишь на Коле. Первые "спинингисты" и "нахлыстовики" смогут опробовать свои снасти уже 13 мая. Ещё одно небольшое изменение касается объёмов по отдельным водоёмам. В частности, меньше рыбы можно будет ловить на беломорских реках, больше на баренцевоморских.

Заместитель директора ФГБНУ "ПИНРО" Сергей Балябо: "По беломорским, сразу скажу, уменьшение произошло за счёт Варзуги. Где по нашим данным ситуация складывается не очень хорошая в последние годы. Мы не находим на некоторых участках даже молоди".







