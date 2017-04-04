Состоялось заседание Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области

Андрей Зайцев.

Кто, где, когда и сколько сёмги и горбуши сможет поймать в новом сезоне на Кольском полуострове. Эти вопросы сегодня обсуждали члены областной Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Будут ли изменения в рыбалке?

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Нам предстоит решить сегодня большой перечень вопросов, установить объёмы добычи, условия осуществления рыболовства сёмги и горбуши на этот год. Подход к этой задаче должен быть крайне ответственным, поскольку очень важно соблюсти баланс".

Именно так глава региона начала встречу. Рабочая группа уже отработала основные вопросы и большинство из них не вызывали споров.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов : "Всё, как было, всё так и будет. Эпизоотическая обстановка пока благополучная, пока ничто не вызывает тревоги".

Болезнь рыбы во внешних и внутренних водоёмах Кольского Заполярья для многих министерств и ведомств - проблема номер один. Как с ней бороться никто не знает. Источник не известен. Есть лишь точный диагноз. УДН - ульцеративный дермальный некроз лососёвых. Впрочем отмечается положительная динамика. В 2015 зафиксирована гибель 763 особей. Год назад в три раза меньше.

И. о. председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Виктория Гомерова: "Прогнозы сложно ставить. Есть такой термин в ветеринарной практике - прогноз осторожный. Потому что болезнь мало изучена, данных о ней практически нет. По источникам некоторым, цикличность этой болезни от трёх до 6 лет".

Учёные дали свои рекомендации комиссии по предстоящему сезону. Они касаются изменений объёмов по отдельным водоёмам. В частности - меньше рыбы предложено ловить в беломорских реках, больше в баренцевоморских.

Заместитель директора ФГБНУ "ПИНРО" Сергей Балябо: "По беломорским, сразу скажу, уменьшение произошло за счёт Варзуги. Где по нашим данным ситуация складывается не очень хорошая в последние годы. Мы не находим на некоторых участках даже молоди".

Для промышленного, спортивного и любительского рыболовства на этот год, как и в 2016, запланированы 95 тонн сёмги и 330 тонн лосося. Время открытия сезона будет отличаться лишь на Коле. "Спинингисты" и "нахлыстовики" смогут опробовать свои снасти уже 13 мая.