Должностному лицу УМВД России по городу Мурманску предъявлено обвинение в совершении преступления в сфере страхования

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области предъявлено обвинение начальнику отделения по расследованию преступлений общеуголовной направленности, отдела по расследованию преступлений на территории Октябрьского административного округа города Мурманска следственного управления УМВД России по городу Мурманску в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств у одной из страховых организаций города Мурманска, инсценировал дорожно-транспортное происшествие, которого в действительности не было. После чего, злоумышленник, 1989 года рождения, обратился в страховую компанию для получения выплаты по ОСАГО в сумме не менее 60 тысяч рублей. Однако реализовать преступный умысел до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Мурманской области. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся иные следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование уголовного дела, установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/