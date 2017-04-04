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04.04.2017 18:20

Мурманская команда «Уно» завоевала серебряные медали XXII Чемпионата Европы по юкигассен

Бронзовый призер регионального Кубка – команда «Уно» – завоевала серебряные медали XXII Чемпионата Европы по юкигассен.

В финском городе Кемиярви завершилось европейское первенство по игре в снежки по правилам. Два дня команды из Финляндии, Норвегии и России боролись за звание сильнейшей.

Россию на международной арене представили четыре команды, среди которых команды из Мурманска «Уно» и «Звезда Пушкина», сборная областного центра и игроки Полярных Зорь из команды «Вектор». В состав судейского корпуса также вошли рефери Кубка Мурманской области и судьи мурманских игр юкигассен.

По итогам двухдневных баталий золото чемпионата Европы завоевала финская команда «Саликсет» – теперь уже пятикратный обладатель кубка Европы. Серебро у мурманской команды «Уно», бронзовые медали также достались финским игрокам – команде «Расти Рекордс». Сборная команда Мурманска заняла четвертую строчку чемпионата, команды «Звезда Пушкина» и «Вектор» смогли дойти до четвертьфинальных игр.

Напомним, игры юкигассен проходят в Мурманской области уже 11 лет. В этом году снежные бои прошли в столице Заполярья, Мончегорске, Кандалакше, Кировске и Полярных Зорях.


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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