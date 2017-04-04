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04.04.2017 18:10

Семинар для специалистов по работе с молодежью состоится в Апатитах

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям приглашает принять участие в семинаре «Современные методы профилактической работы по предотвращению отклоняющихся форм поведения», который состоится 18-19 апреля в Молодежном социальном центре города Апатиты (ул. Фестивальная, 23).

Семинар предназначен для специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений, в т.ч. педагогов, специалистов по работе с молодежью, социальных педагогов, психологов; представителей общественных организаций.

Ведущей семинара выступит Вероника Климович – научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, вице-президент Благотворительного фонда профилактики и реабилитации больных наркоманией «НАРКОМ».

Анкеты-заявки на участие в семинаре принимаются по факсу 8(81555)2-15-40 (с пометкой: на имя Файель Ирины Владимировны) или на адрес электронной почты: fazel@mail.ru в срок до 10 апреля 2017 года. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодежь России».

Контактное лицо от Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области: Александр Каширин, тел. (8152) 44-17-06, kashirin@gov-murman.ru.

Подробная информация о семинаре и условиях участия в нем размещена на молодежном сайте Мурманской области«Чердак».

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области 
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