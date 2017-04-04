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04.04.2017 17:40

Студенты МГТУ приняли участие в международной студенческой Интернет-олимпиаде

В марте 2017 года прошел второй (заключительный) тур Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады, который проводился в базовых вузах по дисциплинам "Математика", "Физика", "Химия".

Во втором туре этой олимпиады приняли участие 1592 студента из 170 вузов и филиалов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Словении, Туркменистана. Второй тур Интернет-олимпиады по этим дисциплинам проходил в 36 базовых вузах.
По дисциплине "Математика" во втором туре олимпиады приняли участие 752 студента из 152 вузов, по дисциплине "Физика" – 416 студентов из 95 вузов, по дисциплине "Химия" – 424 студента из 87 вузов.
Базовой площадкой для Мурманского государственного технического университета стала Высшая школа технологий и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. На олимпиаде по каждой дисциплине было предложено решить 12 заданий за 3 часа.
Наш университет на втором (заключительном) этапе Всероссийской Интернет-олимпиады представляли студенты Морского института: Александр Бурунов, обучающийся по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, и студент Естественно-технологического института Олег Кузьменков, обучающийся по направлению подготовки 04.03.01 Химия.
Перед Интернет-олимпиадой были поставлены серьезные задачи:
– выявление талантливой молодежи, развитие творческих наклонностей у обучающихся;
– развитие способностей использования инфокоммуникационных технологий и адаптации полученных знаний на другие предметные области;
– формирование предложений и рекомендаций по разработке новых федеральных образовательных стандартов и программ высшего профессионального образования в части требований ФГОС к сформированности универсальных компетенций (связанных со способностью к анализу и обработке информации с использованием информационных и коммуникационных технологий);
– повышение уровня взаимодействия отдельных научных школ, профессиональных сообществ и образовательных учреждений высшего профессионального образования;
– развитие инновационных образовательных программ;
формирование и развитие имиджа социально успешного и творчески активного молодого исследователя.

Пресс-служба МГТУ
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