Студенты МГТУ приняли участие в международной студенческой Интернет-олимпиаде

В марте 2017 года прошел второй (заключительный) тур Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады, который проводился в базовых вузах по дисциплинам "Математика", "Физика", "Химия".

Во втором туре этой олимпиады приняли участие 1592 студента из 170 вузов и филиалов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Словении, Туркменистана. Второй тур Интернет-олимпиады по этим дисциплинам проходил в 36 базовых вузах.

По дисциплине "Математика" во втором туре олимпиады приняли участие 752 студента из 152 вузов, по дисциплине "Физика" – 416 студентов из 95 вузов, по дисциплине "Химия" – 424 студента из 87 вузов.

Базовой площадкой для Мурманского государственного технического университета стала Высшая школа технологий и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. На олимпиаде по каждой дисциплине было предложено решить 12 заданий за 3 часа.

Наш университет на втором (заключительном) этапе Всероссийской Интернет-олимпиады представляли студенты Морского института: Александр Бурунов, обучающийся по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, и студент Естественно-технологического института Олег Кузьменков, обучающийся по направлению подготовки 04.03.01 Химия.

Перед Интернет-олимпиадой были поставлены серьезные задачи:

– выявление талантливой молодежи, развитие творческих наклонностей у обучающихся;

– развитие способностей использования инфокоммуникационных технологий и адаптации полученных знаний на другие предметные области;

– формирование предложений и рекомендаций по разработке новых федеральных образовательных стандартов и программ высшего профессионального образования в части требований ФГОС к сформированности универсальных компетенций (связанных со способностью к анализу и обработке информации с использованием информационных и коммуникационных технологий);

– повышение уровня взаимодействия отдельных научных школ, профессиональных сообществ и образовательных учреждений высшего профессионального образования;

– развитие инновационных образовательных программ;

формирование и развитие имиджа социально успешного и творчески активного молодого исследователя.

Пресс-служба МГТУ