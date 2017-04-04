В Мурманском областном театре кукол юных зрителей научили решать логические задачки перед показом спектакля

В Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Саамская сказка» педагоги Центра развития интеллекта «Пифагорка» научили юных северян решать логические задачи.

Во время мастер-класса ребята познакомились с некоторыми основами работы на счетах и порешали примеры. В отличие от обычной арифметики упражнения на счетах задействуют оба полушария головного мозга. Это высокоэффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах (абак, соробан) подходит для детей от 4 до 12 лет, развивает самостоятельность, инициативность и умение критически оценивать себя.

/Мурманский областной театр кукол/