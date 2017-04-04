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04.04.2017 16:40

После встречи с приставом должник встал на учет в ЦЗН

В отделе судебных приставов г. Апатиты на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя города алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

В добровольном порядке алименты выплачивать он отказался, на контакт с судебными приставами не шел, скрывался. Судебным приставом было заведено разыскное дело по розыску должника.
При проведении разыскных мероприятий были установлены и проверены возможные адреса проживания должника, опрошены его родственники и знакомые, а также направлены необходимые запросы. К сожалению положительного результата данные мероприятия не принесли.
Единственной «зацепкой», благодаря которой можно было получить информацию о должнике, был его мобильный телефон, который был активен. Однако на регулярные звонки мужчина не отвечал. Но однажды он все-таки взял трубку. В результате телефонных переговоров судебный пристав встретился с должником и за невыполнение законных требований судебного пристава привлек его к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ.
В итоге должник встал на учет в центр занятости населения и начал погашать задолженность.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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