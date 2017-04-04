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04.04.2017 16:25

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошли познавательно-развлекательные мероприятия, приуроченные к 130-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошли познавательно-развлекательные мероприятия, приуроченные к 130-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака.

В отделе литературы по искусству открылась персональная выставка «Необычный Маршак» Марии Чичвариной, ученицы Детской школы искусств № 2 г. Мурманска. На выставке представлены коллажи-иллюстрации к стихотворению Самуила Маршака «Круглый год». Необычные рисунки выполнены в разных техниках, где соединяются бумага и ткань, обои, аппликация, гуашь и тушь. Над созданием выставки Мария работала вместе с преподавателем школы искусств Галиной Карачевой.
Библиотекари рассказали детям о творчестве поэта, а воспитанники Центра развития прочитали стихи Самуила Маршака о временах года.
В отделе обслуживания учащихся 1-4 классов состоялся семейный литературно-игровой праздник «Волшебник поэтической страны», посвященный известному детскому писателю. Юные читатели и их родители познакомились с жизнью и творчеством поэта, приняли участие в интерактивной викторине по произведениям Самуила Маршака, а также отгадали загадки, угадали стихи по отрывку и разыграли пантомимы.
В отделе обслуживания дошкольников дети вместе со своими родителями вспомнили лучшие стихи писателя и отправились на поиски героев произведений детского поэта Самуила Машака. Выполнив все задания, ребята сконструировали свою собственную книжечку Маршака на творческой мастерской.
В секторе новой художественной литературы все желающие смогли продемонстрировать свои знания творчества Самуила Маршака, разгадать загадки и принять участие в квесте «Удивительный Маршак».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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