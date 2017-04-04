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04.04.2017 16:10

По приговору суда в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа направлен несовершеннолетний угонщик автомобилей

Оленегорским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего К., который признан виновным в совершении четырёх неправомерных завладений транспортными средствами без цели хищения (угонов).

Судом установлено, что шестнадцатилетний. в ночь с 19 на 20 июня, с 26 на 27 июня, а также в ночное время 21 августа 2016 года совершил угоны четырех различных автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов, расположенных в городе Оленегорск.
В судебном заседании установлено, что несовершеннолетний полностью вышел из-под контроля родителей, имеет пропуски учебных занятий без уважительной причины, в связи с чем нуждается в специальном педагогическом подходе и обучении в условиях изоляции от общества.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя о возможности освобождения подростка от наказания в виде лишения свободы и помещении его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на срок 1 год 1 месяц 10 дней, то есть до достижения возраста 18 лет.
Таким образом, по инициативе прокуратуры несовершеннолетнему предоставлен шанс доказать суду свое исправление, продолжив обучение и избежав судимости за совершенные преступления. Вместе с тем, по приговору суда с законных представителей несовершеннолетнего в пользу потерпевшего взысканы денежные средства в сумме более 35 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного повреждением угнанного автомобиля.

Прокуратура Мурманской области
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