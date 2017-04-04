В Мурманской области сохраняются риски схода снега, наледи и падение сосулек с крыш домов

Особенно опасны крыши и карнизы, украшенные «гирляндами» из ледяных сосулек. Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения снега и сосулек, необходимо быть внимательными, стараться не передвигаться близко к стенам зданий, под балконами.

Однако при обнаружении наледи и сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение.

Более того, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений независимо от форм собственности. Работы по очистке от наледи должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности: установлены ограждения и знаки, запрещающие пешеходное движение.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Следует, как можно быстрее, прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Также предупредите об опасности детей. Игра под крышей может закончиться трагедией.

Машины тоже не оставляйте вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

При наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем.

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий!

Главное управление МЧС России по Мурманской области