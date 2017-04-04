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04.04.2017 15:40

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся областной марафон педагогического опыта «Великий и могучий русский язык»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся областной марафон педагогического опыта «Великий и могучий русский язык». 

В марафоне приняли участие 128 педагогов из Мурманска и Мурманской области: учителя начальных классов, воспитатели групп продленного дня, учителя и преподаватели русского языка и литературы общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций.

В течение двух дней в различных секциях участники марафона делились опытом проведения мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на сохранение, поддержку и популяризацию русского языка.
Педагоги представили свои практические наработки по приобщению дошкольников к родному языку, поделились опытом выработки умения у школьников правильно говорить и писать по-русски, а также представили практики преподавания русского языка как иностранного.

Специалисты отдела педагогического общения библиотеки провели консультации, познакомили участников марафона с услугами отдела и библиотеки, а также новой педагогической литературой на выставке «Мы сохраним тебя, русская речь!».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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