В Мурманске сотрудники полиции раскрыли кражу из СТО по видеозаписи

В полицию Мурманска поступило заявление владельца СТО о том, что у него из помещения гаражного бокса пропали инструменты на общую сумму 14 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место происшествия. При осмотре помещения сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску увидели, что в боксе ведется видеонаблюдение, и изъяли запись с камеры. Опрошенные сотрудники СТО пояснили, что в основном в бокс заходили клиенты. При просмотре видеозаписи оперативники заметили мужчину, который зашел в бокс и что-то спросил, потом спустя непродолжительное время вышел, прихватив пропавшие инструменты. Сотрудники автосервиса пояснили, что незнакомый мужчина заходил в бокс в поисках работы. Ему сказали, что вакансий нет, после чего неизвестный ушел.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, безработный житель Мурманска 1983 года.

По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Украденные из СТО инструменты подозреваемый успел продать.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску)