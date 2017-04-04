Веселая зебра рассказала юным гостям Мурманского областного театра кукол о правилах дорожного движения

В Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Золотой ключик» инспектор по пропаганде отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Мурманской области - Евгения Новикова вместе с веселой зеброй в игровой форме рассказали юным мурманчанам о правилах дорожного движения, а также провели увлекательные конкурсы.

Приняв участие в тематической викторине, ребята не только узнали о видах транспортных средств, но и получили призы.

Евгения Новикова отметила: «Уделять внимание дорожной безопасности необходимо не от раза к разу, а при каждом удобном случае. Заинтересовать детей не сложно, главное – делать это искренне, и самому никогда не подавать негативные дорожные примеры».



/ Мурманский областной театр кукол/