Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.04.2017 14:55

Государственная жилищная инспекция Мурманской области – в десятке лучших согласно рейтингу Минстроя России

Минстрой России составил первый рейтинг Государственных жилищных инспекций на основании показателей эффективности их работы. Федеральное ведомство планирует сделать подобный рейтинг ежегодным. Мурманская область занимает в рейтинге 7 место наравне с Москвой. 

Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством предписаний в рамках лицензионного контроля, количество выигранных судов, сроки исполнения поручения, оценка эффективности проведенной работы по информированию населения в сфере ЖКХ. 

В Мурманской области в 2016 году привлечено к административной ответственности 447 юридических и 323 должностных лиц, наложено штрафов на сумму 19,7 млн рублей. В настоящий момент серьезно уменьшилось число обращений граждан по вопросам двойных квитанций и расчетов за жилищно-коммунальные услуги.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.14
Евро = 59.9
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.