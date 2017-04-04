Государственная жилищная инспекция Мурманской области – в десятке лучших согласно рейтингу Минстроя России

Минстрой России составил первый рейтинг Государственных жилищных инспекций на основании показателей эффективности их работы. Федеральное ведомство планирует сделать подобный рейтинг ежегодным. Мурманская область занимает в рейтинге 7 место наравне с Москвой.

Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством предписаний в рамках лицензионного контроля, количество выигранных судов, сроки исполнения поручения, оценка эффективности проведенной работы по информированию населения в сфере ЖКХ.

В Мурманской области в 2016 году привлечено к административной ответственности 447 юридических и 323 должностных лиц, наложено штрафов на сумму 19,7 млн рублей. В настоящий момент серьезно уменьшилось число обращений граждан по вопросам двойных квитанций и расчетов за жилищно-коммунальные услуги.



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