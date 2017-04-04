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04.04.2017 14:00

Сегодня в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения

Артем Дашевский.

В частности они касаются опознавательных знаков. В перечне: "Автопоезд", "Шипы", "Перевозка детей", "Глухой водитель", "Учебное транспортное средство", "Ограничение скорости", "Опасный груз", "Крупногабаритный груз", "Тихоходное транспортное средство", "Длинномерное транспортное средство", "Начинающий водитель". При отсутствии этих знаков (если они необходимы) автоинспектор вправе сделать водителю предупреждение или наложить штраф 500 рублей. Единственный пункт перечня, который касается всех автолюбителей без исключения - "Шипы". В Мурманской области менять резину еще слишком рано. Поэтому водителям, если их авто на зимней резине, необходимо повесить на заднее стекло своего авто соответствующий аншлаг.

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