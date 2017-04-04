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04.04.2017 14:05

В Мурманске состоялось заседание рабочей группы. В повестке дня - задолженность по заработной плате в регионе

Анастасия Русинова.

Задолженность по заработной плате в регионе по-прежнему один из самых острых вопросов. Сегодня в правительстве области ему посвятили заседание рабочей группы. Суммарный долг предприятий без малого 343 миллиона рублей. Своих денег ждут более 6 тысяч человек. В числе неплательщиков - 37 организаций и компаний, большинство из них находятся в стадии банкротства. Специалисты отметили, что буквально за месяц удалось уменьшить показатели, за счет того, что несколько крупных задолженностей было погашено. Более сложная ситуация с многолетними долгами таких предприятий как "Ковдор-слюда" или "Автоколонна 1118".
Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "Мурманская область в рейтинге по величине задолженности, к сожалению, занимает одно и лидирующих мест, среди Северо-Запада и по стране в целом. Для большинства трудоспособного населения заработная плата является основным источником дохода, и своевременная ее выплата остается нашей задачей".
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