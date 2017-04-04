В столице Заполярья стартовала "Вахта памяти". Первая акция - в память о летчике-асе Иване Бочкове

Любовь Дубова.

В Заполярье начались "Вахты памяти". Сегодня в Первомайском округе Мурманска прошел патриотический митинг. Посвящен годовщине со дня гибели летчика-истребителя Ивана Васильевича Бочкова. Герой Советского Союза с первых дней Великой Отечественной прикрывал небо Заполярья. Совершил более трехсот вылетов. Лично сбил семь самолетов противника и еще 32 - в составе авиационной группы. Как свидетельствует история, 4 апреля 1943 года недалеко от Магнетитов, в воздушном бою капитан Бочков попал под огонь вражеского истребителя прикрывая ведомого. Участники митинга возложили символичные гвоздики и почтили память героя минутой молчания.

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев: "Это очень интересный человек, из крестьянской семьи, прошел русско-финскую войну, защищал небо Заполярья. Очень ценно, что в наших митингах, принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и конечно школьники".

Ученик школы № 27 г. Мурманска Иван Смирнов: "Я знаю, что это очень важный человек, он отдал жизнь за своего друга и товарища".



