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04.04.2017 13:45

"Мурманск - город чистоты". За 3 года из областного центра вывезли более 3200 брошенных авто

Кирилл Коган.

За 3 года из областного центра вывезли более 3200 брошенных авто. В столице Заполярья борьба с автохламом ведется в рамках комплексной программы "Мурманск - город чистоты". Сегодня очередной "подснежник" убрали с улицы Дзержинского. ВАЗ 2106 здесь стоял уже 3 года. Утилизировать самостоятельно машину владелец не спешил. При этот автомобиль затруднял проезд и занимал паковочное место. Сообщили о разукомплектованном транспортном средстве сами жильцы. В итоге собственник, чтобы не платить штраф, решил добровольно расстаться со стареньким автомобилем.
Ведущий специалист Управления Октябрьского административного округа г. Мурманска Борис Иванов: "Данный факт является административным правонарушением, стоянка разукомплектованных транспортных средств в неустановленных местах для физических лиц - административный штраф за данное деяние составляет от 200 до тысячи рублей".
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Юрий Лимонов: "Если жители видят разукомплектованные автомобили во дворах, то это не значит, что ими никто не занимается, чаще всего этот вопрос уже находится в разработке, так как кто-то уже обратился в управление своего округа или в администрацию, или в Совет депутатов. Мы все вместе ведем эту работу".
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