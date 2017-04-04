Опыт сотрудничества специальной библиотеки для слепых и образовательных учреждений обсудили участники межрегиональной интернет-конференции

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих приняла участие в межрегиональной интернет-конференции «Особенности воспитания детей с ограниченными возможностям: опыт сотрудничества специальной библиотеки и образовательных учреждений». Конференция была организована Волгоградской областной специальной библиотекой для слепых.

В конференции участвовали специалисты российских областных специальных библиотек для слепых из Мурманска, Волгограда, Ставрополя, Саратова, Ижевска, Самары, Ростова-на-Дону, Курска, Санкт-Петербурга и других городов. Участники конференции в своих выступлениях осветили вопросы социальной адаптации детей с нарушениями зрения, формирования культуры чтения у школьников и дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.

Мурманская областная специальная библиотека представила опыт творческого сотрудничества с коррекционной школой-интернатом № 3 города Мурманска по продвижению историко-краеведческих знаний, приобщению незрячих и слабовидящих детей к культурному наследию региона.

В библиотеке пополняется электронный ресурс для незрячих и слабовидящих детей, посвященный истории, культуре и литературе Кольского края. Интересные, познавательные книги о крае озвучены в звукозаписывающей студии библиотеки.

Сотрудники библиотеки рассказали об опыте издания многоформатных пособий-путеводителей. Одно из них – «Военных лет святая память» знакомит юных мурманчан с памятниками воинской славы в городе-герое Мурманске, другое – путеводитель «Прогулки по Мурманску» – с историей архитектурных сооружений города, памятниками культурного наследия, в которых сочетаются прошлое и настоящее заполярной столицы.

Благодаря проекту «Знакомство с историей города Мурманска» ребята познакомились с достопримечательностями нашего города, посетили другие библиотеки, а также приняли участие в конкурсе чтецов «Здравствуй, Мурманск, город заполярный!», прочитав стихи и рассказы о Мурманске по книгам, изданным библиотекой шрифтом Брайля. Накануне Дня Победы для юных мурманчан организуются поездки по памятным местам Мурманска, экскурсии по улицам, носящих имена героев Великой Отечественной войны.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /