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04.04.2017 12:50

Прокурор г. Мончегорска в судебном порядке добивается признания сайтов, содержащих информацию о дистанционной продаже алкогольной продукции запрещенными

Прокуратурой города Мончегорска в рамках осуществления мероприятий по надзору за исполнением законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции путем мониторинга, размещенной на сайтах сети «Интернет» информации, выявлены интернет-сайты, на которых опубликована информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации.

Данные интернет-сайт содержат информацию об имеющейся на реализации алкогольной продукции, а также сведения о покупке различных видов дубликатов элитного алкоголя, с указанием их стоимости. Имеется информация о способах оплаты и доставки товаров. При этом информация о том, что имеются ограничения по времени продажи алкогольной продукции и по возрасту лиц, которым возможна ее продажа, отсутствует. Фактически с указанного сайта осуществляется розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом.
Поскольку в соответствии с требованиями Федерального закона 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Правил продажи гражданам товаров дистанционным способом (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612) продажа алкогольной продукции дистанционным способом не допускается.
По итогам проверки прокурором города в Мончегорский городской суд поданы заявления о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет» и размещенную на указанных интернет-сайтах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
В настоящее время заявления прокурора находятся на рассмотрении.


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