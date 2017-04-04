Развивается сотрудничество Мурманской области и Чувашской Республики

Министерство экономического развития Мурманской области в рамках реализации Соглашения между Правительством Мурманской области и Кабинетом министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в целях налаживания сотрудничества между регионами информирует о размещении материалов о потенциале промышленных предприятий Чувашской Республики.

Ознакомиться с материалами можно на сайте Министерства экономического развития в разделе «Направление деятельности» вкладка «Межрегиональное сотрудничество» пункт «Информация о регионах РФ».



Для справки:

Соглашение между Правительством Мурманской области и Кабинетом министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано 18 марта 2017 года в Мурманске. Это 47-е соглашение о сотрудничестве Правительства Мурманской области с субъектами Российской Федерации и носит бессрочный характер. С информацией о межрегиональном сотрудничестве Мурманской области можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.

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