Заполярный – столица Недели детской и юношеской книги Мурманской области 2017 года

В Доме культуры «Октябрь» города Заполярный состоялось торжественное открытие Столицы Недели детской и юношеской книги 2017 года. Гостями праздника стали читательские делегации из городов и поселков Мурманской области.

В рамках красочного праздника-открытия Недели детской и юношеской книги состоялась церемония передачи символа Столицы Недели детской и юношеской книги. Представитель отдела культуры и делам молодежи администрации города Полярные Зори Оксана Колованова торжественно вручила символ главе администрации Заполярного Андрею Кузнецову. С приветственным словом к присутствующим обратились заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая, уполномоченный по правам ребенка Мурманской области Борис Коган, глава муниципального образования Печенгского района Александр Морозов.

Во время торжественного открытия Недели лучшие читатели библиотек были награждены дипломами.

Весь день на творческих площадках юных северян ждали сюрпризы и удивительные приключения. Ребята нарисовали страницы для рукописной книги «Заполярье — яркий мир!», посмотрели выставку рукописных книг и закладок, познакомились с экспозицией, посвященной заповеднику «Пасвик», посетили выставку «Горячий след войны», на которой были представлены экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне, и полюбовались выставкой камней.

Девчонки и мальчишки приняли участие в мастер-классах по изготовлению русской народной куклы, порисовали песком, сфотографировались в разных тематических зонах. Особый интерес у ребят вызвали представление театра теней, которое подготовили сотрудники детской библиотеки-филиала № 3 г. Заполярный, и театрализованное представление, главными героями которого стали Маленький Принц и начитанная девочка из Печенгского района – Никелька.

Завершилось торжественное открытие Недели детской и юношеской книги в Заполярном флешмобом. Гости и участники праздника запустили в небо воздушные шары, загадав заветные желания.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /