"День таксиста", "Горная болезнь", "Северянки". Три фильма в рамках киномарафона "Северный характер" представлены в Мончегорске

Елена Сивонен.

"Кино. Весна. Природа". Киномарафон приехал в Мончегорск. Для показа трех фильмов фестиваля "Северный характер". Это "День таксиста", который год назад снимали в разных муниципалитетах Мурманской области, в том числе и в городе металлургов. "Горная болезнь" - путевой очерк журналистов о восхождении на Эльбрус. Зрители увидели и программу ГТРК "Мурман" - "Северянки". О жительнице Оленегорска Инне Журавлёвой. Активистка, общественный деятель. Живет полной жизнью, порой, забывая, что прикована к инвалидному креслу. Автор - Елена Сивонен, режиссер Сергей Аскеров, оператор - Михаил Нахайчук.

Корреспондент ГТРК "Мурман" Елена Сивонен: "Представлять свой творческий продукт всегда волнительно и ответственно. В первую очередь, перед людьми, о которых ты рассказываешь в репортаже или программе. Моя героиня — особая, потрясающая женщина. Она учит любить жизнь. Ценить каждое ее мгновение. Это очень важно".

Генеральный директор телекомпании ТВ-21 Светлана Солдатова: "Эти кинофестивали, эти киномарафоны позволяют журналистам получить именно то, чего они никогда не получают в жизни - аплодисменты зрителей и реакцию зрителей. И здорово, что нам удается это сделать вот так - локально, приходя не с экрана телевизора, а лично в гости к людям".

Фильмы презентовали сами авторы. Рассказали об истории создания кинолент. Ответили на вопросы зрителей. После показа - мончегорцев ждал сюрприз. Покорители Эльбруса подготовили выставку снаряжения. Угостили особыми блюдами туристической кухни: энергетическими батончиками собственного производства, презентовали и походный торт. Следующие точки на карте области - Никель и Заполярный. Кинопоказ - 9 апреля.

Блиц: "Такое живое общение. Мы вас видим через экран телевизора, а сейчас можем потрогать, живое общение - это замечательно".

Шеф-редактор телеканала ТВ-21+ Юрий Ерофеев: "Всё, что делает ГТРК "Мурман", ТВ-21, другие компании, журналисты, мы же делаем это, в первую очередь, не для себя, а для зрителя. А подобные встречи дают возможность увидеть, услышать реакцию, понять, что то, что мы делаем, мы делаем не зря".