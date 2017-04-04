Мурманская область готова к переходу на новую систему обращения с отходами

В Минприроды России состоялось совещание под председательством министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского по вопросу перехода субъектов Российской Федерации на новую систему обращения с отходами. В совещании принял участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

В своем выступлении Евгений Никора представил план перехода Мурманской области на новую систему обращения с отходами, затронул вопросы разработки «дорожной карты» перехода на новую систему регулирования в сфере обращения с отходами и обозначил ключевые этапы ее реализации. Также речь шла о возможных проблемах при осуществлении такого перехода и путях их решения.

Новая система обращения с отходами заработает в Мурманской области с 1 января 2018 года.



/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /