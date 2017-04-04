В Мурманске стартовал детский турнир по флорболу

В столице Заполярья на базе Кадетской школы города Мурманска проходит открытый турнир по флорболу на «Кубок кадетов». В соревнованиях принимают участие школьники 2004-2005 годов рождения. Это учащиеся из 34 и 41 мурманских школ, кадетской школы, воспитанники ДЮСШ № 6 и ФК «Строитель».

Организованный кадетской школой и федерацией флорбола Мурманска турнир призван популяризовать флорбол в образовательных учреждениях.

Поддержку мурманским кадетам в их увлечении популярной командной игрой оказал Мурманский морской торговый порт. Портовики помогли приобрести комплект спортивного инвентаря для юных флорболистов – специальные клюшки, мячи, ворота, элементы спортивной формы.

- Мы бы очень хотели, чтобы этот спортивный инвентарь для игры во флорбол помог ярче раскрыться юным спортивным талантам, способствовал командообразованию, сплочению ребят, повышению результатов их физической подготовки! – отмечает директор по социальным вопросам и коммуникациям ПАО «ММТП» Галина Чадаева.

Игра в хоккей с мячом в зале на твердом покрытии постепенно набирает известность в Мурманске. Наибольшую популярность флорбол получил среди спортсменов занимающихся классическими видами игры в хоккей.

Как отметил, открывая турнир, заместитель председателя Совета депутатов Игорь Морарь, флорбол это доступный и нетравмоопасный вид спорта. «В него могут играть люди любого возраста и подготовки. Часто проводятся смешанные игры, когда в команде одновременно играют мальчики и девочки».